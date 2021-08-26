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أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح

أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح
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تواصل – وكالات :

قالت خبيرة التغذية الألمانية “آنتيه جال” إن العنب يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ حيث يذخر بعناصر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور وفيتامينات B مثل حمض الفوليك.

وأضافت “جال” وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن العنب يعد أيضاً وجبة بينية مثالية؛ حيث إنه يمد الجسم بالطاقة على نحو سريع بفضل محتواه العالي من الجلوكوز وسكر الفاكهة (الفركتوز)، كما يعد العنب غنياً بالألياف الغذائية وأحماض الفاكهة، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء.

وأشارت “جال” إلى أن الألوان الداكنة للعنب (الأحمر والأزرق الداكن) تعد أفضل للصحة من الألوان الفاتحة (الأخضر والأصفر)؛ حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من مركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

ومن ناحية أخرى، أوصت خبيرة التغذية الألمانية الأصحاء بتناول العنب مع البذور؛ حيث تحتوي البذور على مواد دابغة وألياف غذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم. أما الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الأمعاء، فمن الأفضل لهم تناول العنب دون بذور.

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