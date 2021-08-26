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«النيابة» تحذر من عروض تخفيض الأسعار دون ترخيص.. وهذه عقوبة المخالفين

«النيابة» تحذر من عروض تخفيض الأسعار دون ترخيص.. وهذه عقوبة المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة،  أنه يحظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ،  أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر  أو غير مباشرة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على عقوبات (على المخالفين) تصل إلى غرامة خمسين ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

وأوضحت النيابة أن هذه العقوبة تسري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها بموجب المادة الـ«26» من ذات النظام.

 

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