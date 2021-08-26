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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية (رجال) رقم (390) و(نساء) رقم (391) لعام 1442هـ، والمعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 1442/11/10هـ، عبر موقع المؤسسة.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ضرورة استكمال المرشحين لإجراءات التعاقد والتقيد بالمدد المحددة .

وأضافت أنه يمكن معرفة أسماء المرشحين الأساسيين (390) رجال عن طريق الرابط التالي :هنا.

كما يمكن معرفة أسماء المرشحات الأساسيات (391) نساء عن طريق الرابط التالي :هنا.

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