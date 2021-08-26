«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية (رجال) رقم (390) و(نساء) رقم (391) لعام 1442هـ، والمعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 1442/11/10هـ، عبر موقع المؤسسة.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ضرورة استكمال المرشحين لإجراءات التعاقد والتقيد بالمدد المحددة .

وأضافت أنه يمكن معرفة أسماء المرشحين الأساسيين (390) رجال عن طريق الرابط التالي :هنا.

كما يمكن معرفة أسماء المرشحات الأساسيات (391) نساء عن طريق الرابط التالي :هنا.