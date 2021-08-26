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«التجارة» تستدعي 63 سيارة «إنفينيتي» بسبب خلل قد يؤدي لوقوع حادث

«التجارة» تستدعي 63 سيارة «إنفينيتي» بسبب خلل قد يؤدي لوقوع حادث
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة “التجارة” عن استدعاء 20 من مركبات إنفينيتي “QX50” 2021.

وأوضحت التجارة عبر حسابها بتويتر، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى انفصاله مما قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث، ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

من ناحية أخرى استدعت “التجارة” 35 مركبة من نوع انفينيتي “Q30” 2017 – 2019، وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لعدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat).

ودعت إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء (Run-Flat)، مجانًا.

كما قامت “التجارة” باستدعاء 8 مركبات من نوع إنفينيتي “Q30” 2017، وأشارت إلى أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في عمود التوجيه السفلي للمركبة قد يؤدي إلى انفصاله مما يزيد من احتمالية وقوع حادث، داعية إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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