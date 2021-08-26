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هل يُسمح بعودة مقيم أخذ جرعة لقاح واحدة بالمملكة وحالته على توكلنا «محصن»..الجوازات توضح

هل يُسمح بعودة مقيم أخذ جرعة لقاح واحدة بالمملكة وحالته على توكلنا «محصن»..الجوازات توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوزات ضرورة أخد جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل المملكة ، للمقيمين الراغبين في العودة من الدول التي تم تعليق القدوم منها إلى المملكة.

جاء ذلك رداً على استفسار مقيم مصري الجنسية أفاد بأنه تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة ثم سافر إلى موطنه حيث تناول الجرعة الثانية من اللقاح في مصر، وقام بمخاطبة وزارة الصحة السعودية لاعتماد الجرعة الثانية من التحصين وبالفعل تم اعتمادها وظهرت حالته الصحية في تطبيق “توكلنا” بأنه “محصن”، فهل يمكنه العودة مرة أخرى إلى المملكة.

 وأوضحت “الجوازات” في ردها، أن التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا “داخل المملكة” قبل مغادرتهم لها.

 

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