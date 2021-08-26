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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران

أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران
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تواصل – واس:

طرحت أمانة الشرقية اليوم، مجموعة من الفرص الاستثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق متنوعة وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية الهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

ودعت الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي (فرص) أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

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