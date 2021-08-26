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توقعات الطقس.. أمطار غزيرة وجريان السيول وزخات بَرَد على عدة مناطق

توقعات الطقس.. أمطار غزيرة وجريان السيول وزخات بَرَد على عدة مناطق
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تواصل – واس :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وأضاف: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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