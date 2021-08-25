قرار غير متوقع من شركة «سامسونج» بشأن هاتفها الجديد « Galaxy Z Fold»

تواصل – وكالات:

أصدرت شركة “سامسونج” قرارًا صارمًا وصادمًا بحق عملائها من مستخدمي هاتفها القابل للطي الجديدGalaxy Z Fold 3، ووجهت لهم تهديدا شديد اللهجة في حال أقدم أحدهم على التلاعب بهاتفه ومحاولة السيطرة عليه.

واشتكى عدد من مستخدمي الهاتف القابل للطي، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، من أن سامسونج قامت بتعطيل وإيقاف الكاميرا الخاصة بهاتفهم، بعدما قاموا بإلغاء تأمين أداة تحميل التشغيل، بحسب موقع”androidpolice“التقني الشهير.

وبحسب الموقع، فإنGalaxy Z Fold3هاتف ذكي مذهل يمكنك معه الحصول على كاميرا أمامية أسفل الشاشة القابلة للطي مقاس 7.6 بوصة، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية أيضًا.

وإذا كنت تحب امتلاك هذه الكاميرات فمن المحتمل أنك لا تريد إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل، حيث إن سامسونج تتخذ إجراءً غريبًا لمنع الأشخاص من تعديل هواتفها، فإذا قمت بإلغاء تأمين أداة تحميل التشغيل الخاصة بهاتفZ Fold3، فستتعطل وظيفة الكاميرا تمامًا.

ولاحظ المستخدمون من مجتمع مطوريXDAالتغيير، وهو ليس خطأ من أي نوع بل إنه متعمد تمامًا، وفقاً لهم، فعند إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل، سيحذرك هاتفك من أن المضي قدمًا في العملية ”سيؤدي إلى تعطيل الكاميرا وقد يتسبب في توقف هاتفك أو تطبيقاتك عن العمل بشكل صحيح“.

ويجب على ملاكZ Fold3الجدد الراغبين في عمل ”روت“ لهواتفهم، الأخذ بعين الاعتبار تحذير سامسونج، فبمجرد إلغاء قفل الهاتف ستتوقف الكاميرا عن العمل بشكل صحيح، وسيفشل تطبيق الكاميرا في الفتح، وستفشل التطبيقات حتى في إظهار عدسة الكاميرا، ولن يعمل التعرف على الوجه أيضًا.