الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أولى طلائع الجسر الإغاثي إلى الجزائر

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أولى طلائع الجسر الإغاثي إلى الجزائر
0

تواصل – واس :

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصلت اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طائرة سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمثل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في بعض المدن الجزائرية مؤخراً، وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد بن فريح الحارثي، ورئيس الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، والأمين العام للهلال الأحمر الجزائري الدكتور أحمد ميزاب ، ومدير استباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سبوعي لطفي، ومندوبون من الهلال الأحمر ومن وزارتي الداخلية والخارجية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

 

مواد ذات صلة

«شرطة الرياض»: ضبط مواطنة تلفظت بعبارات مسيئة لرجل أمن

«شرطة الرياض»: ضبط مواطنة تلفظت بعبارات مسيئة لرجل أمن

«العدل» تكشف أعداد عمليات توثيق العقود العقارية الكترونياً خلال العام 1442هـ

«العدل» تكشف أعداد عمليات توثيق العقود العقارية الكترونياً خلال العام 1442هـ

تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

«المملكة» تدعو الجزائر والمغرب لتغليب لغة الحوار بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

«المملكة» تدعو الجزائر والمغرب لتغليب لغة الحوار بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>