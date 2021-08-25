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بشرى سارة من «العوهلي» للشركات الناشئة في مجال الاتصالات

بشرى سارة من «العوهلي» للشركات الناشئة في مجال الاتصالات
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تواصل – فريق التحرير:

زف نائب وزير الاتصالات، المهندس هيثم العوهلي، بشرى سارة للشركات الناشئة العاملة في المجال التقني والبرمجة.

وكشف “العوهلي” عن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية التقنية “همة”، من أجل دعم المبرمجين والرياديين والشركات العاملة في مجال التقنية.

وأوضح أن البرنامج يضم  أكثر من 20 مبادرة لدعم الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجريئة، من أجل ابتكار منتجات تقنية سعودية تنافس إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى وجود محفظة قيمتها 700 مليون ريال لتمويل الرياديين  والمبرمجين ، بحيث يمكن لأي منهم الحصول على تمويل من البنك بقيمة 15 مليون ريال بضمان “همة” وبرنامج ضمان التمويل “كفالة”.

وعن نسبة المساهمة المحلية في السوق التقني بالمملكة، أكد أن السوق التقني السعودي يُعد الأضخم في المنطقة، بقيمة تبلغ أكثر من 64 مليار ريال، ويشكل فيه المحتوى المحلي 25% فقط.

 

https://twitter.com/i/status/1430575954087366657

 

 

 

 

 

 

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