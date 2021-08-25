وظائف إدارية وصحية شاغرة في مشروع «نيوم»

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– أخصائي نظم صحية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة العامة والطب، أو الطب الحيوي).

– قائد الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).