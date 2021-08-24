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«سامسونج» تعتزم طرح هاتف «Galaxy S21 FE».. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تعتزم طرح هاتف «Galaxy S21 FE».. تعرّف على المزايا
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تواصل – فريق التحرير:

حقق هاتف “سامسونج “لنسخة المعجبينGalaxy S20 FEنجاحًا كبيرًا العام الماضي، بفضل المواصفات القوية التي جعلته أقرب للهواتف الرائدة وسعره الجيد الذي يقربه من الفئات المتوسطة سعريا.

 وكان من المفترض إطلاق خليفته جنبًا إلى جنب معGalaxy Z Flip 3وGalaxy Z Fold 3القابلين للطي، ومع ذلك تأخر إطلاق الهاتف المنتظر بسبب النقص المستمر في الرقائق.

 وقبل أيام قليلة، نشرت شركة سامسونغ عن طريق الخطأ صورة للهاتف الذكي، والآن أكدت الشركة وجود الجهاز، ويبدو أن الشركة أدرجت بطريق الخطأ الهاتف الذكي غير المعلن عنه حتى الآن.

 وذكر موقع ”سام موبيل“ التقني المقرب من شركة ”سامسونج“، أنه على ما يبدو، سيأتيGalaxy S21 FEمع اشتراك لمدة 4 أشهر فيYouTube Premiumالمدفوعة.

 وبحسب الموقع فقد تم تسريب صور ومواصفاتGalaxy S21 FEبالفعل، ويتميز الهاتف الذكي بشاشةSuper AMOLED Infinity-Oمقاس 6.5 بوصة بدقةFull HD +ومعدل تحديث 120 هرتز وHDR10 +وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

 وسيأتي الهاتف مزودًا بمعالجSnapdragon 888وذاكرة وصول عشوائي(RAM)بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت/256 جيجابايت، مع مكبرات صوت أستريو وتصنيفIP67لمقاومة الغبار والماء.

 وتذكر المعلومات الواردة أنه سيتم تشغيل الهاتف المرتقب بوساطة بطارية يبلغ حجمها 4500 مللي أمبير في الساعة وهي تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات إضافة إلى دعمها الشحن اللاسلكيQi.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية ”سيلفي“ بدقة 32 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.

وستحتوي الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميجابكسل على مثبت الصورة البصريOIS، وسيكون الهاتف قادرًا على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4Kبمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام جميع كاميراته.

وسيأتي الجهاز مع عدد من المزايا الأخرى مثل الجهاز على نظام تحديد المواقع العالميGPSواتصال جيل خامس 5Gوكذلك اتصال لاسلكيWi-Fi 6وبلوتوثBluetooth 5.0مع اتصالNFCومنفذUSBمن النوعCوخدمةSamsung Pay.

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