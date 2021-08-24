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هل لقاح «كورونا» يكفي لوقف فاعلية متحور «دلتا»؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل لقاح «كورونا» يكفي لوقف فاعلية متحور «دلتا»؟.. استشاري يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح  استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي الفرق بين الشخص الذي تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبين الشخص غير المُطعم باللقاح.

وأكد  في لقاء مع “الإخبارية” أن الفارق يتمثل في مدى قوة الأعراض ، فالشخص المطعم باللقاح تكون الأعراض حال إصابته خفيفة ، بينما غير المطعم تكون الأعراض لديه شديدة وقد يلجأ للعناية المركزة.

وحول مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور “دلتا”، أبان “الأزرقي” أنه من المعروف أن  متحور “دلتا” أشد المتحورات الأربعة المعروفة ، موضحاً أن اللقاحات المعتمدة أقل فاعلية في مواجهته حتى مع أخذ الجرعتين.

وأكد أنه لا يتوقع حدوث طفرات أخرى للفيروس كورونا، والسبب في هو أن الدول حول العالم ، ستتمكن من السيطرة على الوباء ، من خلال حملات التطعيمات حيث بلغ حجم التطعيمات حوالي 4 مليار جرعة حول العالم.

 

 

 

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