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4 تصنيفات للفصول في المدارس بناء على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدى

4 تصنيفات للفصول في المدارس بناء على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدى
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الدليل المدرسي والإشرافي الذي اعتمدته وزارة التعليم لبداية العام الدراسي الجديد، عن تصنيف الفصول في المدارس خلال أداء الدراسة حضورياً.

ووفقاً للدليل، يتم تصنيف الفصول في المدارس إلى أربعة مستويات بناء على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدى وفق الاحترازات الصحية المعتمدة في كل فصل وفق الآتي:

المستوى المنخفض:

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (15 طالبًا أو أقل) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و (20 طالباً أو أقل)
‎ في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة.

المستوى المتوسط:

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (15 طالبًا أو أقل) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي ‎و (20 طالباً أو أقل) في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة حال تقسيم الطلاب إلى مجموعتين.

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (16 إلى 30 طالباً) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و (21 إلى 40 طالباً)‏ في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة حال تطبيق النموذج التشغيلي وتقسيم الفصل إلى مجموعتين.

المستوى العالي:

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (16 إلى 30 طالباً) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و (21 إلى 40 طالباً) في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة حال تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات.

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب ( 31 إلى 45) في المرحلة الابتدائية و ( 41 إلى 60 طالباً) في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة حال تطبيق النموذج التشغيلي وتقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات.

المستوى العالي جداً:

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب ( 31 إلى 45) في المرحلة الابتدائية و ( 41 إلى 60 طالباً) في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة حال تقسيم الطلاب إلى أريع مجموعات.

– الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (46 طالباً فأكثر) في المرحلة الابتدائية و (61‏ طالباً فأكثر) في المرحلتين المتوسطة والثانوية .

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