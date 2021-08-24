طقس الغد.. أمطار غزيرة وزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة، متوقعا هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج.