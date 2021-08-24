اشتراطات حضور الطلاب بالمدارس.. وتعليق الدراسة في هذه الحالة (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين ومنسوبي التعليم ، وضعت وزارة التعليم اشتراطات معينة من أجل عودة الطلاب للدراسة حضورياً خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ.

واشترطت وزارة التعليم حصول الطلاب من سن الـ12 عاماً على جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المتسجد” كوفيد 19″، من أجل الحضور المدرسي.

أخذ اللقاح شرط العودة حضورياً

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عودة الدراسة حضوريا في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية، بشرط حصولهم على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، في حين سيتم الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي.

لا توجد استثناءات في اللقاح

وشدد الوزير بعدم استثناء مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من حضور طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حيث لا يمكن التمييز بين التعليم الحكومي والأهلي.

وأشار إلى أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، موضحاً أن الكادر التدريسي سيقوم برفع الدروس اليومية للطلاب على منصة مدرستي لاستكمال رحلة الطلاب التعليمية لمن لم يحضروا، وكذلك إتاحة البدائل التعليمية في المنصة، لافتا إلى أنه تم رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%.

البروتوكولات الوقائية

وأصدر وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة المختلفة حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل “وقاية”، وذلك للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

وتضمنت البروتوكولات المعلنة، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، وآلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة في المدارس، إلى جانب الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونص التعميم على ما يلي:

أولاً: اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

ثانياً: التقيّد بأن طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين بجرعتين لن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.

ثالثاً: يُشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يتمكن التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

رابعاً : تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة على طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي، وتطبيق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تمت بالموافقة السامية عليها بالقرار رقم (7/ب/45888) وتاريخ 1423/11/23هـ لطلبة التعليم الجامعي الحكومي والأهلي ، واللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة برقم (111) وتاريخ 1441/8/15هـ للمتدربين في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.

خامساً: التأكيد على أن المسؤولية تشاركية من الجميع والتي تشمل رؤساء الجامعات والمحافظ ومديري التعليم أولاً ومن ثم من يليهم في المسؤولية من الوكلاء والمساعدين والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعلمين والموظفين حسب التراتبية التنظيمية والإدارية كل فيما يخصه.

10 أيام راحة للطلاب المصاب بكورونا

ومن جانبه ، كشف هادي غروي، مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم، عن أنه سيتم منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام راحة حتي يكون متعافي ويستطيع العودة لمقعد الدراسة وإذا كان متغيبًا من المدرسة لن يكون متغيبًا عن حضور التعليم من خلال منصة مدرستي.

وأكد أن الطالب الغير محصن سيعتبر غائبًا وسيقدم له التعليم عن بعد وسيسجل غياب بناءً على تصريحات وزير التعليم، فمن بداية العام الدراسي جميع الدروس ستكون موجودة على منصة مدرستي وجميع الطلاب يستطيعون حضور هذه الدروس وعند استكمال الجرعات يعود للتعليم حضوريا دون انقطاع”.

الأنشطة الصفية

وفيما يخص الأنشطة الصفية ، قررت وزارة التعليم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية، وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك.

إضافة فصول لرياض الأطفال

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم إضافة (1497) فصلاً لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، حيث سيلتحق بها (34.500) طالب وطالبة، وإضافة (7923) فصلًا للصفوف الأولية بنين؛ سيلتحق بها أكثر من (205) آلاف طالب وطالبة يُسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة، كما تم تدريب أكثر من 331 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، للاستثمار الأمثل لقدراتهم بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح، وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.

استعداد المنشآت لاستقبال الطلاب

أعلنت وزارة التعليم أنه تم استلام (232) مبنى بطاقة استيعابية (119) ألف طالب وطالبة، وتجهيز 30 ألف حافلة ومركبة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة، وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي، وتمت تهيئة وتجهيز المباني المدرسية، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بكافة إدارات التعليم بمبلغ أكثر من مليار ريال، وتم الاستغناء عن (671) مبنى مستأجراً خلال العامين الماضيين.

إحصائية بالطلاب المطعمين

وبلغت نسبة الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا في التعليم العام (93%) ومن حصل على جرعتين (37%)، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغت نسبتهم (85%)، ومن حصل على جرعتين (59%)، ونتوقع زيادة هذه النسب مستقبلاً.

تعليق الدراسة

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة، فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحوّل جميع الطلبة للدراسة عن بُعد، وفي حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل، فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى #منصة_مدرستي.

وقد تعهدت وزارة الصحة سابقاً بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

خطة العودة

الجدير بالذكر أنه في مايو الماضي، أكدت وزارة التعليم أنها أقرت بعد اتفاقها مع وزارة الصحة، خطة عودة التعليم والتي تتضمن 4 نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، بينها عودة أعضاء الهيئات التدريسية إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني، مقابل أخذ جرعات كاملة للقاحات كورونا، كمطلب لدخول المباني، حيث سيتم التأكد من هذا الأمر باستخدام تطبيقات “توكلنا” و”تباعدنا”.