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«الزعاق» يوضح خصائص موسم «مرخيات القلايد».. وهذه مدته

«الزعاق» يوضح خصائص موسم «مرخيات القلايد».. وهذه مدته
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، المقصود بمصطلح “مرخيات القلايد” وخصائصه المناخية التي كانت بمثابة إشارات لتغير المواسم لدى العرب.

وأوضح “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على “تويتر”،  أن  موسم “مرخيات القلايد” يستمر لمدة 26 يومًا مقسمة على نجمين، وهما نجما الكليبين والنجم الأول من “سهيل”، بواقع 13 يومًا لكل منهما.

وأكد ا أن مع انتهاء هذا الموسم في بداية سبتمبر، تنخفض درجات حرارة الهواء والمياه في باطن الأرض وانكسار شعاع الشمس، ومن ثم تبدأ الطيور في رحلات الهجرة.

ولفت إلى أن “مرخيات القلايد” يقصد بها العديد من الأمور، من بينها “قلايد السماء” المقصود بها مجموعة “بنات نعش”، وقلائد الإبل التي تشد في أول النهار وترتخي بنهايته، وارتخاء قلائد النخيل.

وأبان أن كل هذه الظواهر الفلكية والحيوانية والنباتية، تمثل علامات على نهاية موسم “القيظ”، حيث ترتخي شدة درجات الحرارة في هذا الموسم بارتخاء هذه القلائد.

 

 

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