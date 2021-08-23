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«استشاري» يوضح الفرق بين أعراض متحور دلتا وفيروس كورونا (فيديو)

«استشاري» يوضح الفرق بين أعراض متحور دلتا وفيروس كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري أمراض معدية عن مدى الشبه بين متحور دلتا وفيروس كورونا، قائلا إن أعراض متحور دلتا نفس أعراض فيروس كورونا ولكن بعض الدراسات في كندا وإسكتلندا أشارت إلى أن متحور دلتا قد يسبب أعراضا أشد تستوجب التنويم عن السلالات الأخرى.

وأوضح عبر “قناة الإخبارية” أن متحور دلتا هو الأكثر عدوى بضعفين عن السلالة الأولى والدراسات السابقة لمتحور كورونا قد يتسبب في أعراض أشد.

وتابع:”الكحة والالتهاب الصدري يكون أعلى من السلالات الماضية ولكن لا تزال الدراسات قليلة”.

 

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