«توكلنا» يكشف عن 3 طرق للتأكد من موثوقية التطبيق

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “توكلنا” عن أهم 3 طرق مختلفة للتحقق من موثوقية أي تطبيق حكومي في متاجر التطبيقات لحماية البيانات من الإختراق .

وأوضح التطبيق أن أولى هذه الخطوات هي التأكد من التطبيق عبر قائمة التطبيقات الحكومية من الرابط التالي :هنا.

وأضاف أن ثاني طريقة هي التحقق من التطبيق في موقع الجهة الحكومية عن طريق الدخول إلى موقع الجهة الرسمي.

أما الطريقة الثالثة فتتمثل في التحقق من اسم المطور والذي يوجد في خانة المعلومات الخاصة بالتطبيق .

وأشار التطبيق إلى أن هذا يأتي بهدف تقديم الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن حملة “معًا ضد التطبيقات الوهمية”.