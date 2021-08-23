«تعليم الرياض» تنفذ برنامج «صحتي في مدرستي» لتهيئة الطلبة للعام الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

تنفذ إدارة تعليم منطقة الرياض برنامجا صحيا تحت شعار “صحتي في مدرستي” وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة الذي يأتي في إطار حرص تعليم الرياض على تهيئة أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات و تحقيق العودة الصحية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة الدكتور حمد الهاجري أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المجتمع المدرسي وخاصة الطلبة وأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال التوعية الصحية وتعريف المجتمع ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة عبر قنوات التواصل الالكترونية المعتمدة.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن التوعية ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية كفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “فحص اللياقة”، والفحص الاستكشافي الصحي لطلبة المدارس، مشيرا إلى أن هذا الفحص يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلبة ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم ،وإبلاغ أولياء الأمور بالمشكلات الصحية المكتشفة ؛ الذي يتم من خلال آلية خاصة بتحديد ولي الأمر موعدًا مناسبًا لأقرب مركز صحي عبر تطبيق وزارة الصحة.

وأفاد أن البرنامج يركز على التوعية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد والالتزام بها وفقا للدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من وقاية، مبينا أن البرنامج يعزز التوعية باتباع النمط الصحي للاستعداد للمدرسة.