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من بينها «الشوفان».. أطعمة تقلل الإصابة بحصوات «المرارة»

من بينها «الشوفان».. أطعمة تقلل الإصابة بحصوات «المرارة»
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تواصل – وكالات:

أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة والمشروبات فعالة للغاية في درء تكون حصوات المرارة.

وتوجد حصوات المرارة في حوالي 20 % من النساء و10 % من الرجال فوق سن الخمسين، وكقاعدة عامة، يوصي الخبراء بالأطعمة التالية لمنع تكون حصوات المرارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية: ( الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، الدهون الصحية، مثل زيت السمك وزيت الزيتون)، والتي تساعد المرارة على الانقباض وتفريغها بشكل منتظم.

ما يجب تفاديه:( الكربوهيدرات المكررة والسكر، الدهون غير الصحية، لا سيما الموجودة في الأطعمة المقلية والحلويات) ، وأكد معالج التغذية إيان ماربر أن الأطعمة التي تخفض الكوليسترول مثل الألياف مهمة في الوقاية من حصوات المرارة.

الشوفان

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر المكرر غالبًا ما تكون مسؤولة عن تكون حصوات المرارة.

ووجدت الدراسة أن حصة واحدة من الشوفان، أي ما يعادل نصف كوب – لا تحتوي على سكر مضاف، ولا تحتوي فعليًا على دهون مشبعة، كما أن الشوفان لا يحتوي على الكوليسترول أو الدهون المتحولة، وهما اثنان من العوامل المعروفة بقدرتها على زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.

القهوة

أظهرت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميًا مفيد ضد تكوّن حصوات المرارة. وأفاد الباحثون أن القهوة تحفز الانقباضات وتخفض نسبة الكوليسترول في الصفراء. ومع ذلك، فقد لاحظوا أن هذه التأثيرات تظهر فقط عندما تحتوي القهوة على مادة الكافيين.

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