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«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة خلال 24 ساعة

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم الاثنين.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “الدمام” سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 47.2 درجة مئوية.

– الدمام 47.2
– القيصومة 46
– الأحساء 46
– رفحاء 46
– الرياض 45
– الخرج 45
– القصيم 45

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

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