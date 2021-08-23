«نيوم» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت نيوم أن الوظائف المتاحة على مسمى:
1- أخصائي نظم صحية.
– درجة بكالوريوس الطب أو بكالوريوس الجراحة.
– أو ماجستير في الصحة العامة، الطب، الطب الحيوي.
– 4 سنوات من الخبرة في الصناعة الصحية.
2- رئيس الأعمال.
– درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
– 4 سنوات من الخبرة في المالية.
3- مدير – (الهندسة المعمارية).
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري والإدارة المتميزة.
– خبرة في التصميم في أنواع معمارية مختلفة: سكني ، تجاري ، عام ، رعاية صحية ، تعليمي ، إلخ.
4- مهندس هيدروليكي أول – شبكات المياه.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية)
– خبرة 15 عاماً في تطوير نماذج وشبكات النقل والتوزيع الهيدروليكي.
– إتقان برامج WaterGEMS و Water Hammer و WaterCAD و ESRI GIS و AutoCAD.
5- سكرتير مجلس الإدارة. (وظيفتان)
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانوني أو أي تخصص ذي صلة.
– سنتين خبرة في مجال يفضل أن تكون في شؤون مجلس الإدارة أو الحوكمة أو الامتثال.
6- أخصائي أول البروتوكول.
– حاصل على درجة البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والبروتوكول وآداب السلوك أو مجال ذي صلة.
– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية شفويا وكتابة.
7- مدير جاهزية تنظيم الهيئة.
– درجة البكالوريوس فأعلى في (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون) أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– أكثر من 10 سنوات من الخبرة الإدارية في خدمة عامة أو دور إداري.
8- مدير إدارة المشروعات.
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية) أو أي موضوع ذي صلة.
– 8 سنوات خبرة في قطاع الاستشارات.
9- رئيس المعايير الفنية.
– درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
وأشارت شركة نيوم إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).