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«نيوم» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

«نيوم» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت نيوم أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي نظم صحية.

– درجة بكالوريوس الطب أو بكالوريوس الجراحة.

– أو ماجستير في الصحة العامة، الطب، الطب الحيوي.

– 4 سنوات من الخبرة في الصناعة الصحية.

2- رئيس الأعمال.

– درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

– 4 سنوات من الخبرة في المالية.

3- مدير – (الهندسة المعمارية).

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري والإدارة المتميزة.

– خبرة في التصميم في أنواع معمارية مختلفة: سكني ، تجاري ، عام ، رعاية صحية ، تعليمي ، إلخ.

4- مهندس هيدروليكي أول – شبكات المياه.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية)

– خبرة 15 عاماً في تطوير نماذج وشبكات النقل والتوزيع الهيدروليكي.

– إتقان برامج WaterGEMS و Water Hammer و WaterCAD و ESRI GIS و AutoCAD.

5- سكرتير مجلس الإدارة. (وظيفتان)

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانوني أو أي تخصص ذي صلة.

– سنتين خبرة في مجال يفضل أن تكون في شؤون مجلس الإدارة أو الحوكمة أو الامتثال.

6- أخصائي أول البروتوكول.

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والبروتوكول وآداب السلوك أو مجال ذي صلة.

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية شفويا وكتابة.

7- مدير جاهزية تنظيم الهيئة.

– درجة البكالوريوس فأعلى في (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون) أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة الإدارية في خدمة عامة أو دور إداري.

8- مدير إدارة المشروعات.

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية) أو أي موضوع ذي صلة.

– 8 سنوات خبرة في قطاع الاستشارات.

9- رئيس المعايير الفنية.

– درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

وأشارت شركة نيوم إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

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