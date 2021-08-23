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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بجوائز بلغت 30 ألف ريال.. انطلاق مسابقة «إجلال» للمتقاعدين

بجوائز بلغت 30 ألف ريال.. انطلاق مسابقة «إجلال» للمتقاعدين
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” مسابقة “إجلال” للمتقاعدين، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف من خلالها قطاع المتقاعدين بمدينة الرياض، حرصا منها على الاستغلال الأمثل لأوقاتهم، وتقوية ارتباطهم بالقرآن الكريم، تضمنت حفظ سور من القرآن الكريم على ثلاثة مسارات: مسار سورتي البقرة وآل عمران، ومسار سورة الإسراء والكهف ومريم وطه، ومسار جزئي تبارك عم.

وتشترط المسابقة للراغبين فيها شروطا أبرزها: أن يكون سعودي الجنسية ومن سكان مدينة الرياض، وألا يقل عمره عن 50 سنة إضافة إلى الالتزام بضوابط ومواعيد المسابقة، وأن لا يكون من منسوبي الجمعية أو إماماً لمسجد.

ورصدت الجمعية جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى من كل فرع.

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