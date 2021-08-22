الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مدير برنامج الحد من الهدر يوضح المنطقة الأكثر إهداراً للطعام (فيديو)

مدير برنامج الحد من الهدر يوضح المنطقة الأكثر إهداراً للطعام (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات ، إن الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة، حيث أن مقدار الهدر بلغ 40 مليار ريال سنوياً.

وأضاف الشبانات، خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» اعلى فضائية «الإخبارية»، أنهم يحاولون في البرنامج توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، أما بالنسبة للذين لا يتجاوبون حلها يكون بالعقوبات ولكن في هذه المرحلة ملتزمون بالتوعية.

وأكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، أن المجتمع يتمتع بحس ديني ووطني.

ولفت إلى أنه يتوقع في المستقبل القريب يحدث تفاعلاً من قبل المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لتقليل نسبة الهدر الغذائي في المملكة بحلول عام 2030.

 

 

مواد ذات صلة

«شارع الموت» بالرياض.. سرعة جنونية وتفحيط وحوادث المأساوية (فيديو)

«شارع الموت» بالرياض.. سرعة جنونية وتفحيط وحوادث المأساوية (فيديو)

القبض على مواطن بحوزته 37 ألف قرص مخدر و2 كيلو جرام «حشيش» بالرياض

القبض على مواطن بحوزته 37 ألف قرص مخدر و2 كيلو جرام «حشيش» بالرياض

الرياض.. ضبط المعتدي على عامل محطة وقود بالخرج

الرياض.. ضبط المعتدي على عامل محطة وقود بالخرج

القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض

القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>