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لمستخدمي «أندرويد».. «جوجل» تعتزم إغلاق هذا التطبيق

لمستخدمي «أندرويد».. «جوجل» تعتزم إغلاق هذا التطبيق
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تواصل – وكالات:

أعلنتشركة ”جوجل“ إنها ستغلق تطبيق”Android Auto for Phone Screens“، المخصص للهواتف الذكية، مع النشر القادم لنظام التشغيل“ Android 12″،  ومع ذلك فإن”Android Auto“لن يختفي تمامًا، لكن سيتم دمجه في”Google Assistant“.

 وأوضح موقع ”ذا فيرج“، أنه سيتوجب على الشخص الذي يريد واجهة سهلة القيادة لهاتف ”أندرويد“ استخدام وضع القيادة الخاص بـGoogle Assistant، والمتوفر على ”غوغل مابس“ أو عبر واجهة”Android Auto“الأصلية المتوفرة في سيارات محددة.

 ومن المعروف أن تطبيق”Android Auto“كان يتيح لمستخدمه التركيز أثناء القيادة والتحكم في ميزات، مثل التنقل والخرائط والمكالمات والرسائل النصية والموسيقى، كما يتيح التطبيق، الذي يمكن تنزيله من متجر بلاي، إمكانية التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه في السيارة.

 وقالت ”جوجل“، في بيان: ”بالنسبة لمن يستخدمون تجربة الهاتف المحمول(تطبيقAndroid Autoللهاتف)، سيتم نقلهم إلى وضع القيادة فيGoogle Assistant“.

 وذكرت أنه ”بدءًا منAndroid 12، سيكون وضع القيادة فيGoogle Assistantبمثابة تجربة قيادة متكاملة على الهاتف المحمول. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها الآن،وجاء تأكيد ”جوجل“ بعد ذلك، حيث ذكر موقعXDA Developersالتقني أن بعض المستخدمين شاهدوا رسالة في تطبيقAndroid Autoتوجههم إلى وضع القيادةGoogle Assistantكبديل.

 ووفقًا لموقعXDA Developersالأمريكي، ربما لاحظ بعض مالكي هواتفPixelالذكية التي تعمل بنظامAndroid 12أن التطبيق لم يعد يعمل، بدلاً من ذلك، تظهر رسالة تخبرهم أن“ Android Autoمتاح الآن فقط لشاشات السيارة، أما للهاتف جربGoogle Assistant Driving Viewبدلاً من ذلك“.

وكانت ”جوجل“ قررت في 2019 إنشاء معظم ميزاتAndroid AutoبنظامAndroid 10، وكان أمرا جيدا لأي شخص لديه سيارة متوافقة معAndroid Auto، لكن أي شخص لديه سيارة قديمة سيفقد الوصول لواجهة القيادة سهلة الاستخدام والمتاحة مباشرة بهواتفهم.

 

 

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