«منصة إحسان» تتيح إمكانية التبرع من خلال محطات «سار» للنقل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، إن المنصة تتيح إمكانية التبرع بشكل آمن من خلال محطات سار للنقل.

وقال الحماد، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إن المنصة وفرت عدة طرق لاستقبال التبرعات وإيصالها لمستحقيها بطرق آمنة.

وأشار إلى أن مجموع التبرعات في المنصة قارب مليار ريال، إذ بلغ حتى الآن 965 مليون ريال، مضيفا أن هناك لجنة إشرافية مكونة من 11 جهة حكومية للإشراف على عمل اللجنة.

كما أكد الحمادي أن هذه التبرعات تصل لمستحقيها في مناطق المملكة الـ 13 بشكل آمن، مشيراً إلى أن عدد عمليات التبرع حتى الآن 12 مليون و800 ألف عملية قام بها أفراد المجتمع.