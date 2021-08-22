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ماذا يقدم نظام «رصد» للمنشآت؟ .. «الغذاء والدواء» توضح

ماذا يقدم نظام «رصد» للمنشآت؟ .. «الغذاء والدواء» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد) ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق «رؤية المملكة 2030» وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

ويساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك .

ومن ضمن أهداف نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد) :

مكافحة الغش الدوائي :عن طريق مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفير بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.

التوفر الدوائي :الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.

تحقيق الأمن الدوائي :إيقاف مباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها، تمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.

كما يقدم نظام رصد للمنشآت تحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر ومقاومة التزوير، الدعم التقني لجميع الجهات عن طريق مراكز الاتصال، كما يقدم تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب.

ويمكِّن “رصد” من الوصول لتقارير ملخص المخزون وتاريخ العمليات على علبة الدواء وإيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي، وكذلك يعد منصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومرونة في إدارة الحسابات على البوابة.

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