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«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 34 مليون جرعة

«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 34 مليون جرعة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 34  مليون جرعة، عبر أكثر من ( 587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى الحصول على لقاح كورونا لتفادي مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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