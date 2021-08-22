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«الأمن السيبراني»: 8 طرق لتأمين كاميرات المراقبة المنزلية من الاختراق

«الأمن السيبراني»: 8 طرق لتأمين كاميرات المراقبة المنزلية من الاختراق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، أن استخدام أنظمة وكاميرات المراقبة من شأنها ان تحافظ على أمان المنزل وتساعد في مراقبة الأطفال وحمايتهم.

وأوضح المركز أن أنظمة الكاميرات قد تتعرّض للاختراق مما يؤثر على الخصوصية وقد يضع المنزل والعائلة في خطر.

وأشار إلى أن طرق تأمين كاميرات المراقبة المنزلية كالتالي :

1- تحديث الأنظمة الخاصة بالكاميرات بشكل مستمر.
2- تأسيس الكاميرات ومعداتها عن طريق مزودي الخدمة الموثوقين.
3- عدم الدخول على أنظمة الكاميرات من خلال شبكات إنترنت عامة.
4- تعديل ضبط المصنع واستخدام كلمة مرور خاصة بالكاميرا وتغييرها بشكل دوري وعدم مشاركتها مع مزود الخدمة.
5- تفعيل خاصية التحقق الثنائي إن أمكن ذلك.
6- التواصل مع مزودي الخدمة الموثوقين فقط للدعم والصيانة.
7- تأسيس شبكة افتراضية (VLAN) من شبكة المنزل للأجهزة الذكية والتي تشمل الكاميرات فقط.
8- مراقبة ضوء الكاميرا، فقد تكون مخترقة عند إضاءتها أثناء عدم استعمالك لها، وفصلها عن الشبكة مباشرة عند الاشتباه باختراقها.

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