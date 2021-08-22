«السوق المالية» توضح آلية تجميد الحسابات الاستثمارية

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كشفت هيئة السوق المالية، عن آلية تجميد الحسابات الاستثمارية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 15 من تعليمات الحسابات الاستثمارية.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يجب على الشخص المرخص له تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب الشخص المرخص له.

وأضافت أنه يجب على الشخص المرخص له إشعار عملائه بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات وإجراءات محققة لذلـك وتوثيق عملية تطبيقها.

وأكدت أنه عندما لا تتضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب على الشخص المرخص له تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر تحديث له، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.

وأشارت إلى أنه يجب على الشخص المرخص له مراقبـة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين، وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.