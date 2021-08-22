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توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين على المملكة، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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