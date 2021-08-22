في حوار مع «تواصل».. «العمل» تجيب على أبرز الأسئلة التي تشغل الكثيرين بشأن «التوطين»

تواصل – أحمد علي المحلي :

أسئلة كثيرة تشغل الرأي العام، تزامناً مع قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة معالي الوزير أحمد الراجحي، بشأن الحد الأدنى الصادر في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة والذي يوضح الحد الأدنى لست مستويات وظيفية بداية من مستوى الإدارة العليا إلى مستوى العمالة ذات المهارة المنخفضة.

ولأهمية الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع والتي تتطلب وجود درجة علمية جامعية، يتم تحديد متطلبات وخبرات المنصب الإداري من قبل الجهة الحكومية وتكون الزيادة عن الحد الأدنى محددة لكل سنة من سنوات الخبرة.

وللإجابة على التساؤلات التي شغلت الكثيرين، أجرت “صحيفة تواصل” حواراً مع وزارة العمل إليكم تفاصيله :

• لماذا لجأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد حد أدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة؟

تخضع رواتب السعوديين العالمين في شركات التشغيل والصيانة ، للعرض والطلب ، ويجب على الجهة الحكومية تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل مستوى وظيفي والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى، مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى الصادر في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة والذي يوضح الحد الأدنى لست مستويات وظيفية بداية من مستوى الإدارة العليا إلى مستوى العمالة ذات المهارة المنخفضة.

ولأهمية الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع والتي تتطلب وجود درجة علمية جامعية، فيتم تحديد متطلبات وخبرات المنصب الإداري من قبل الجهة الحكومية وتكون الزيادة عن الحد الأدنى محددة لكل سنة من سنوات الخبرة.

• ما هو موعد بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والفرص الوظيفية التي يوفرها؟ ودور الوزارة في تمهيد الأسواق لهذا القرار وتأثيره على الوظائف وسوق العقارات؟

أعلنت الوزارة عن موعد تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية بتاريخ 24/02/1443هـ، ونتوقع أن يسهم القرار في توفير أكثر من 11،000 فرصة وظيفية، وقد قامت الوزارة بإصدار هذا القرار بالتشارك مع الهيئة العامة للعقار والقطاع الخاص، ويتماشى القرار مع لوائح الهيئة العامة للعقار، والأهداف الاستراتيجية لجميع الجهات المشاركة.

• ما هي مزايا وفوائد توطين المهن الفنية الهندسية؟ وتأثير ذلك على سوق العمل في المملكة؟

يساهم قرار توطين المهن الفنية الهندسية في توفير فرص عمل ملائمة لخريجي درجة الدبلوم في التخصصات الفنية الهندسية مما سيسهم في رفع معدلات مشاركة السعوديين في المهن المستهدفة، وتقدم الوزارة عبر برامجها المختلفة حوافز لتمكين القطاع الخاص من رفع نسب التوطين في هذه المهن بالإضافة لدعمهم للوصول إلى المرشحين المناسبين بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

• بعد سريان قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على المواطنين؟ ما هو مردود هذا القرار ومدى تعاطي الجهات العامة والخاصة معه؟

يأتي قرار “قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين” ضمن سلسلة من قرارات التوطين اللي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدة قطاعات، ويعد هذا القرار بداية لعدة قرارات قادمة تستهدف تأطير تعهيد الأعمال خارج المملكة.

وتهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في الحد من هجرة الوظائف وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي، مما يسهم في زيادة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في حماية بيانات ومعلومات المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

القرار يسري على جميع المنشآت في المملكة

وأتى القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوي المحلي، وكذلك العديد من شركات القطاع الخاص عبر ورش عمل واجتماعات مطوله ساعدتنا في الخروج بالشكل الأمثل للقرار.

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في المملكة سواءً كان تعاقد المنشأة بشكل مباشر مع الموظف عن بعد أو غير مباشر بالتعاقد مع جهة أخرى كمراكز الاتصال، ويستهدف جميع مهن ووظائف خدمة العملاء اللي تقدم “عن بعد” (يتم مزاولتها خارج مقر المنشأة) بما فيها الوظائف القيادية في خدمة العملاء في جميع منشآت القطاع الخاص سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو المحادثات المباشرة أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما يستهدف توفير 20 ألف وظيفة بنهاية 2022م، حيث أدى القرار حتى الآن إلى توفير ما يقارب 8 آلف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.

• أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق برنامج الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي؟ ما هي مزايا وفوائد هذا البرنامج على سوق العمل؟

يهدف برنامج الفحص المهني إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، والحد من تدفق عمالة غير ماهرة لسوق العمل، والمساهمة في تحسين مستوى مهارات القوى العاملة، وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة الموقع:هنا.

• ما هو دور الوزارة في دعم العمل التطوعي في المملكة؟ ومدى تفاعل الجماهير مع الجائزة الوطنية للعمل التطوعي؟

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية العمل التطوعي داخل المملكة، حيث يتمثل دورها في إسناد تحقيق مستهدفات العمل التطوعي الواردة في رؤية المملكة 2030، من خلال التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة وذلك من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية النوعية، وقياس مؤشرات العمل التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي ورفعها إلى مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية.

كما أصدرت عددا من الأنظمة والتشريعات والمبادرات، التي أثمرت في تحقيق عدد من المنجزات الوطنية خلال العام الماضي (2020)، منها: تجاوز المستهدف السنوي لعدد المتطوعين المُحدد بـ 300 ألف متطوع، إلى أكثر من 409 ألف متطوع، فيما اقترب إجمالي العوائد الاقتصادية للتطوع من 565 مليون ريال.كما بلغ عدد المسجلين في “المنصة الوطنية للعمل التطوعي”، التابعة للوزارة منذ تدشينها في مارس 2020، أكثر من 650 ألف متطوع من الجنسين، بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت سقف الـ 32 مليون ساعة، فيما زادت عدد الفرص التطوعية عن 243 ألف فرصة تطوعية.

تسهيل عملية الوصول للمتطوع للفرص التطوعية

وفي يوليو الماضي من العام الجاري (2021)، دشنت الوزارة تطبيق للمنصة بنظامي التشغيل “ios” و”Android”، والذي يسهل عملية الوصول للمتطوع للفرص التطوعية حيث تعمل المنصة على توفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة، وتتيح للمستفيدين توثيق ساعاتهم التطوعية وإبرازها في أبشر، وتسهل عليهم البحث عن الفرص التطوعية المناسبة للاهتمامات والخبرات والتخصص، بالإضافة إلى إصدار شهادات التطوع، وسجل الفرص التطوعية المنجزة، مع إمكانية طرح الأفكار والمبادرات الإبداعية.

وفيما يخص جائزة العمل التطوعي، أطلقت الوزارة الجائزة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، الأول منها تعنى “بالمشاريع التطوعية” ويهدف إلى تكريم جهود المتطوعين في المشاريع المنفذة على أرض الواقع التي خدمت قضية محددة وإبرازها، والثاني “دعم التطوع”، لتشجيع المنظمات الداعمة للتطوع على رفع المعايير الكفيلة بزيادة عدد المتطوعين، من خلال صناعة الفرص التطوعية وتوفير البيئة الجاذبة للتطوع، والثالث “الساعات التطوعية” وهو مُخصص للأفراد، وهو وسام فخري لتكوين نظام تحفيزي لزيادة أعداد المتطوعين، واستدامة مشاركاتهم التطوعية، من خلال إيجاد روح من المنافسة المستمرة لديهم للحصول على فروع الأوسمة المختلفة (البرونزي-الفضي- الذهبي- وسام النخوة).

ست فئات رئيسة تستهدفها الجائزة

وتستهدف الجائزة ست فئات رئيسة، وهي: القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، والمؤسسات التعليمية العليا والأساسية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع، وتسعى الوزارة من خلالها إلى أن تكون حاضنة محفزة للأفراد والجهات على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي. وتستمر الوزارة في استقبال المشاركات إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري (2021).