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منها «الجبن» و«الشوكولاتة»..دراسة تكشف عن أطعمة تعزز صحة القلب

منها «الجبن» و«الشوكولاتة»..دراسة تكشف عن أطعمة تعزز صحة القلب
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تواصل – وكالات :

كشفت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية أن هناك علاقة ما بين استهلاك بعض الأطعمة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت المجلة التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن استهلاك كمية صغيرة من الجبن والشوكولاتة والزيادي يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب، وفقاُ لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الأطباء إلى أن النظام الغذائي النباتي يساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على أنه يجب التخلي عن اللحوم الحمراء، ولكن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب، ولذلك نصحت المجلة بتناول 200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً علاقة ما بين الاستهلاك المنتظم لكميات قليلة من الشوكولاتة والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ونصحت بتناول ما بين 20 و45 غراماً من الشوكولاتة يومياً، على الرغم من أن الكثير من الباحثون يعتبرون أن الكمية الكافية تقدر بحوالي 10 غرام.

وأكدت المجلة على أن مادة الفلافانول الموجودة في الكاكاو هي المسؤولة عن حماية القلب، ولذلك يجب اختيار أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، على عكس أنواع الشوكولاتة الفاتحة والمحتوية على نسبة قليلة من المادة المعززة لصحة القلب.

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