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«الداخلية» تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

«الداخلية» تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية أنه  بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22345) مخالفة، وذلك للمدة من 7 / 1 / 1443هـ حتى 13 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8840)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3049)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2145)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1881)، ومنطقة القصيم بـ(1819)، ومنطقة الجوف بـ(1221)، ومنطقة حائل بـ(1136)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(792)، ومنطقة تبوك بـ(386)، ومنطقة جازان بـ(333)، ومنطقة الباحة بـ(315)، ومنطقة عسير بـ(236)، ومنطقة نجران بـ(192).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

                                      الصورة

 

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