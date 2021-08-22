الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «موديرنا» للفئة العمرية من 12-17 سنة

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أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح “موديرنا” لتشمل الفئات العمرية من 12 – 17 سنة في المملكة، وذلك بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة.

وأوضحت “الهيئة” أن قرار الموافقة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح جاء استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح “موديرنا” قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، حيث تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وقالت إنه تبين من خلال مراجعتها أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.

وأشارت إلى أن قرار الموافقة يأتي بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.