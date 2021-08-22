توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

من جهة أخرى توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة متوسطة القوة تبدأ غداً الإثنين وتستمر عدة أيام على بعض المناطق.‏

وأوضح الحصيني أن الحالة ستؤثر على أجزاء من مناطق، جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وجنوب الرياض، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على المنطقة الشمالية فالوسطى ثم الشرقية.