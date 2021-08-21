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تعرف على تكلفة تهيئة وتجهيز المباني المدرسية لعودة الدراسة حضورياً

تعرف على تكلفة تهيئة وتجهيز المباني المدرسية لعودة الدراسة حضورياً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أن تهيئة وتجهيز المباني المدرسية وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تكلف نحو مليار ريال، وفقا لـ”المدينة”.

يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات اليوم الأحد إلى مباشرة أعمالهم في مدارسهم بعد انقطاع استمر عام ونصف العام، وذلك استعدادًا لبدء الدراسة حضوريًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وسط استعدادات شاملة قامت بها الوزارة منذ وقت مبكر لضمان العودة بشكل آمن بعد أن توقفت نتيجة وباء كورونا.

وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن مدير التعليم هو المسؤول الأول في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية داخل المدارس ومرافق التعليم والنقل المدرسي، ومواعيد انتظار الطلبة في تطبيق توكلنا، وهي مسؤولية مشتركة يتابعها شخصياً وفق سلسلة تراتبية تبدأ من مدير المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم”.

وشدد وزير التعليم على عدم السماح بأن يكون هناك أي تقصير أو تهاون في تحمّل تلك المسؤولية؛ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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