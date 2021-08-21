الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى
0

تواصل – وكالات:

كشف بحث جديد عن أكثر التطبيقات التي تقوم بجمع أكبر كمية من المعلومات والبيانات عن المستخدمين ومشاركتها مع طرف ثالث.

وبحثت شركة الذكاء الرقمي MiQ Digital في قيمة بيانات الفرد، ولماذا تريد الشركات هذه المعلومات، وأيها تجمع أكثر التفاصيل وتشاركها مع شركات الطرف الثالث.

وأوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بيانات الرجال يُنظر إليها على أنها تساوي أموالاً أكثر من بيانات النساء، وإذا كان عمرك بين 18 و24 عامًا، فإن الشركات مستعدة لدفع 60 في المائة أكثر مقابل التفاصيل الخاصة بك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

• التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من البيانات عنك

فيسبوك – 86%

إنستغرام 86%

كلارنا – 64%

أوبر – 57%

أي باي – 50%

• التطبيقات التي تشارك البيانات مع طرف ثالث

إنستغرام 79%

فيسبوك – 57%

لينكد إن – 50%

أوبر إيتس – 50%

ترين لاين – 43%

يذكر أنه في عام 2018، قال 47 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة إنهم قلقون بشأن كيفية استخدام الشركات لبياناتهم، مقارنة بنسبة 24 في المائة فقط في عام 2020، ويعترف 36 بالمائة من البريطانيين بأنهم على استعداد لمشاركة جميع بياناتهم مقابل الحصول على مقابل مادي.

لكن شركة MiQ Digital تقول إن المستخدمين يقدمون هذه البيانات بالمجان للشركات عند استخدام تطبيقات مثل غوغل وفيس بوك وغيرها.

مواد ذات صلة

أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور.. مفيدة للغاية

أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور.. مفيدة للغاية

9 تطبيقات على نظام «أندرويد» تخترق حسابات المستخدمين.. احذرها

9 تطبيقات على نظام «أندرويد» تخترق حسابات المستخدمين.. احذرها

«هيئة الاتصالات» تطلق حملة «توطين تطبيقات التوصيل» ​​​

«هيئة الاتصالات» تطلق حملة «توطين تطبيقات التوصيل» ​​​

عليك حذفها فوراً.. تطبيقات تهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية

عليك حذفها فوراً.. تطبيقات تهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة