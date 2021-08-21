أكثر 5 تطبيقات تجمع معلومات عنك وتشاركها مع أطراف أخرى

تواصل – وكالات:

كشف بحث جديد عن أكثر التطبيقات التي تقوم بجمع أكبر كمية من المعلومات والبيانات عن المستخدمين ومشاركتها مع طرف ثالث.

وبحثت شركة الذكاء الرقمي MiQ Digital في قيمة بيانات الفرد، ولماذا تريد الشركات هذه المعلومات، وأيها تجمع أكثر التفاصيل وتشاركها مع شركات الطرف الثالث.

وأوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بيانات الرجال يُنظر إليها على أنها تساوي أموالاً أكثر من بيانات النساء، وإذا كان عمرك بين 18 و24 عامًا، فإن الشركات مستعدة لدفع 60 في المائة أكثر مقابل التفاصيل الخاصة بك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

• التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من البيانات عنك

فيسبوك – 86%

إنستغرام 86%

كلارنا – 64%

أوبر – 57%

أي باي – 50%

• التطبيقات التي تشارك البيانات مع طرف ثالث

إنستغرام 79%

فيسبوك – 57%

لينكد إن – 50%

أوبر إيتس – 50%

ترين لاين – 43%

يذكر أنه في عام 2018، قال 47 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة إنهم قلقون بشأن كيفية استخدام الشركات لبياناتهم، مقارنة بنسبة 24 في المائة فقط في عام 2020، ويعترف 36 بالمائة من البريطانيين بأنهم على استعداد لمشاركة جميع بياناتهم مقابل الحصول على مقابل مادي.

لكن شركة MiQ Digital تقول إن المستخدمين يقدمون هذه البيانات بالمجان للشركات عند استخدام تطبيقات مثل غوغل وفيس بوك وغيرها.