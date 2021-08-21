راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. وظائف شاغرة بشركة السوق المالية «تداول»

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أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين – GDP) لعام 2021م والذي يستهدف خريجي (البكالوريوس / الماجستير) من الرجال والنساء في مختلف التخصصات (إدارية، مالية، تقنية، هندسية، قانونية، إلخ….)، وذلك وفقأ للتفاصيل التالية:

مزايا برنامج تطوير الخريجين:



– راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.

– راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.

– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

– فرص وظيفية للمتميزين في شركة السوق المالية بعد إنتهاء التدريب.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.

– حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.

– التفرغ التام.

المستندات المطلوبة:

1- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.