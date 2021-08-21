راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. وظائف شاغرة بشركة السوق المالية «تداول»

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أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين – GDP) لعام 2021م والذي يستهدف خريجي (البكالوريوس / الماجستير) من الرجال والنساء في مختلف التخصصات (إدارية، مالية، تقنية، هندسية، قانونية، إلخ….)، وذلك وفقأ للتفاصيل التالية:
مزايا برنامج تطوير الخريجين:
– راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.
– راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.
– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
– فرص وظيفية للمتميزين في شركة السوق المالية بعد إنتهاء التدريب.
شروط التقديم:
– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.
– حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.
– التفرغ التام.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.
– حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.
– التفرغ التام.
المستندات المطلوبة:
1- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي باكتمال العدد المطلوب، عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا).
– التقديم متاح الآن وينتهي باكتمال العدد المطلوب، عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا).