الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا.. «البنتاجون»: الدفع بالمزيد من الجنود إلى مطار كابول لتأمينه

أمريكا.. «البنتاجون»: الدفع بالمزيد من الجنود إلى مطار كابول لتأمينه
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، من أجل تأمينه، فيما تتواصل عمليات إجلاء آلاف الأشخاص إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولان أمريكيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن العمل جار على إخراج الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة، مضيفاً أن 9 طائرات أمريكية أجلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى خارج أفغانستان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أنه تم إجلاء 2500 مواطن أمريكي.

وأشار “البنتاجون” إلى إنه تم نقل 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابول، كما أوضح أن 5 جنود أمريكيين موجودون في أفغانستان، خلال الوقت الحالي، مؤكدا استمرار التواصل مع طالبان بشأن أمن مطار العاصمة الأفغانية، نظرا إلى وجود عناصر الحركة خارجه.

 

 

مواد ذات صلة

أمريكا.. اشتباه في وجود سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الكونجرس

أمريكا.. اشتباه في وجود سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الكونجرس

أول تعليق من «بايدن» عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان

أول تعليق من «بايدن» عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان

«كاليفورنيا» تكافح للسيطرة على ثاني أكبر حرائق في تاريخها

«كاليفورنيا» تكافح للسيطرة على ثاني أكبر حرائق في تاريخها

أمريكا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من «البنتاجون»

أمريكا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من «البنتاجون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة