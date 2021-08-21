أمريكا.. «البنتاجون»: الدفع بالمزيد من الجنود إلى مطار كابول لتأمينه

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، من أجل تأمينه، فيما تتواصل عمليات إجلاء آلاف الأشخاص إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولان أمريكيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن العمل جار على إخراج الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة، مضيفاً أن 9 طائرات أمريكية أجلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى خارج أفغانستان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أنه تم إجلاء 2500 مواطن أمريكي.

وأشار “البنتاجون” إلى إنه تم نقل 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابول، كما أوضح أن 5 جنود أمريكيين موجودون في أفغانستان، خلال الوقت الحالي، مؤكدا استمرار التواصل مع طالبان بشأن أمن مطار العاصمة الأفغانية، نظرا إلى وجود عناصر الحركة خارجه.