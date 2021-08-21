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أخصائية تغذية: التمر من أغنى الأغذية على وجه الأرض

أخصائية تغذية: التمر من أغنى الأغذية على وجه الأرض
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أخصائية التغذية د. وجدان قطب، أن التمر يعتبر وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض.

وقالت خلال استضافتها مع “نشرة النهار” على شاشة “الإخبارية”: “إن التمر يوجد به المعادن والفيتامينات، ويجب تناوله مع أشياء معززة له مثل الحليب أو القشدة”.

وتابعت أن التمر يشكل وجبة يستطيع الإنسان العيش عليها لفترات بدون أن ينقصه شيء آخر من البروتينات”، موضحة أن التمر يعتبر من أغنى الفواكه والأغذية.

وأضافت د. وجدان قطب، أن التمر معزز للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى إعطاء الطاقة اللازمة للجسم.

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