توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق غداً

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.