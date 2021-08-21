المسيء لـ«أم المؤمنين» ولصوص «المواشي» في قبضة رجال الأمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق على مستوى المملكة.

وفي التفاصيل، ضبط رجال الأمن مواطناً في الرياض ظهر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي محتواه على إساءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وفي مكة المكرمة تم ضبط مواطن ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة 6 مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وفي الرياض تم ضبط مواطنين اثنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة الكترونية ومبالغ مالية.

وفي الخرج تم ضبط مواطن قام بالاعتداء على عامل في محطة وقود، بينما في القصيم تم ضبط ثلاثة مواطنين قاموا بسلب مواش تحت تهدي السلاح.