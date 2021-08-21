الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المسيء لـ«أم المؤمنين» ولصوص «المواشي» في قبضة رجال الأمن (فيديو)

المسيء لـ«أم المؤمنين» ولصوص «المواشي» في قبضة رجال الأمن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق على مستوى المملكة.

وفي التفاصيل، ضبط رجال الأمن مواطناً في الرياض ظهر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي محتواه على إساءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وفي مكة المكرمة تم ضبط مواطن ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة 6 مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وفي الرياض تم ضبط مواطنين اثنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة الكترونية ومبالغ مالية.

وفي الخرج تم ضبط مواطن قام بالاعتداء على عامل في محطة وقود، بينما في القصيم تم ضبط ثلاثة مواطنين قاموا بسلب مواش تحت تهدي السلاح.

مواد ذات صلة

«شرطة القصيم»: القبض على 3 مواطنين لسرقتهم مواشي تحت تهديد السلاح

«شرطة القصيم»: القبض على 3 مواطنين لسرقتهم مواشي تحت تهديد السلاح

القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض

القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض

الإطاحة بمواطن سرق 6 مركبات لنشل المارة في مكة

الإطاحة بمواطن سرق 6 مركبات لنشل المارة في مكة

في قبضة رجال الأمن.. عصابات السرقة والسطو المسلح على المنازل (فيديو)

في قبضة رجال الأمن.. عصابات السرقة والسطو المسلح على المنازل (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>