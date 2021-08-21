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أول تعليق من «الحياة الفطرية» عقب تداول مقطع ذبح «الكنغر» (فيديو)

أول تعليق من «الحياة الفطرية» عقب تداول مقطع ذبح «الكنغر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمركز  الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، أنه تم رصد مقطع الفيديو المنشر بموقع “تويتر”، لذبح حيوان الكتغر من قبل مراقبي المركز لجرائم الحياة الفطرية الإلكترونية.

وقال في مداخلة  لقناة ” الإخبارية “، إنه تم التعامل مع هذه الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستدعاء المخالف، والنظر في هذه المخالفة.

وأكد” الفالح”، أن اللوائح التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ، تنص على عدد من المخالفات تحذر من الوقوع فيها، ومنها نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذبح “الكنغر” ليس نظامي ونشر محتواه مخالفة.

ولفت إلى أنه تم الترخيص لحيوان “الكنغر” بالمملكة بهدف التربية وليس الذبح ، موضحاً أن الكائنات الفطرية كثير منها مهدد بالانقراض.

 

 

 

 

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