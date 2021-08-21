طريقة تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق عبر مايكروسوفت إيدج (فيديو)

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أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، طريقة تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق عبر مايكروسوفت إيدج.

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من مزايا مايكروسوفت إيدج تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات تكون ضمن البرامج في الويندوز”.

وأوضح أن هذه الميزة تساعد في الوصول السريع للمواقع التي تزورها بشكل مستمر .

وأضاف أنه يمكن تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

• الدخول على منصة مدرستي

• الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى

• ننزل إلى التطبيقات

• نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق

وبذلك يتم تحويل موقع منصة مدرستي إلى ما يشبه التطبيق وسيتم إضافة هذا الموقع إلى البرامج الموجودة في جهاز الكمبيوتر.