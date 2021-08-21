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تعرّف على الفوائد الصحية لشرب شاي «الشمر » عقب الأكل

تعرّف على الفوائد الصحية لشرب شاي «الشمر » عقب الأكل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الدراسات العلمية أن لنبات” الشمر” فوائد صحية عديدة خاصة عند تناوله عقب الأكل، حيث يساعدفي مكافحة الالتهابات، كما يحتوي على عوامل مضادة للميكروبات والفيروسات، ويقاوم مسببات الأمراض التي تهاجم جهاز المناعة.

فوائد تناول شاي الشمر بعد الأكل

إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة، أو انتفاخ البطن أو الإسهال، فقد يساعدك تناول شاي الشمر بعد الاكل على التخلص من هذه الأعراض المزعجة، فالماء الدافئ للشاي قد يهدئ الهضم، والشمر نفسه معروف بفاعليته في علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

 كما يزيد من كمية المواد المضادة للأكسدة في الجسم، حيث يحتوي شاي الشمر على مضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمك لمحاربة كل الأضرار التي يتعرض لها جسمك بانتظام.

 عندما تشرب شاي الشمر، فإن المواد المضادة للأكسدة سوف تلتصق بالجزيئات الموجودة في دمك والتي تكافح الأكسدة، هذا يقلل الضرر الذي قد يقع على الكلى والكبد،  ويساعد على إنتاج خلايا جديدة بالجسم، ويقلل من علامات الشيخوخة، ويمكن أن يخفف من الإمساك

 جرعات تناوله

 إذا كنت تستطيع الحصول على بذور الشمر الطازجة فيمكنك صنع شاي الشمر الخاص ، حيث يمكن تجفيف البذور عن طريق تركها تحت أشعة الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أيام، أو يمكنك تسريع هذه العملية عن طريق وضع البذور في المايكروويف لمدة 30 ثانية،ثم قم ببساطة بسحق البذور واستخدامها في كرة شاي أو كيس شاي فارغ، مع نقع المسحوق في الماء الساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق،وكلما زاد وقت وضع مسحوق أو حبوب الشمر في الماء، كلما كان طعم المشروب أقوى وأكثر تركيزاً.

 

 

 

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