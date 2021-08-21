شاهد.. هطول أمطار وتساقط للبرد على محافظة «رجال ألمع» (فيديو)

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تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار وتساقط للبرد على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار وتساقط البرد اليوم السبت 21 أغسطس، على أحد الطرق الجبلية بالمحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.