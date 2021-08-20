جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز⁩ تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور)

تواصل – فريق التحرير:
انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .
وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .
#جوازاتمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة.https://t.co/1puFH0Y1gDpic.twitter.com/jgGq3xFWhE
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)August 20, 2021