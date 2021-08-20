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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز⁩ تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور)

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز⁩ تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .

وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .

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