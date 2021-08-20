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«الصحة» توضح الاحترازات الوقائية عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول

«الصحة» توضح الاحترازات الوقائية عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وأوصت الصحة، بتحقيق التباعد الجسدي في الحافلات، وذلك بترك الصف الأول فارغاً، والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعـدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الإستيعابية.

كما شددت على أهمية التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وكذلك ترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر، وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

وأكدت على ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد الجسدي بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وأشارت إلى أهمية مراعاة ألا تكون الطاولات وجهاً لوجه، بالإضافة إلى تركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، مع الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة.

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